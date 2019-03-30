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В "день тиші" у центрі Києва політики і президент помолилися за єдність України

У центрі Києва на Володимирській гірці відбувся молебень
Молитву проголосив предстоятель Православної церкви України Епіфаній та предстоятелі та представники церков і релігійних організацій.
В "день тиші" у центрі Києва політики і президент помолилися за єдність України Фото: president.gov.ua

Участь у заході взяли Петро Порошенко з дружиною, члени Кабміну, зокрема, міністри Володимир Омелян, Ігор Жданов, Євген Нищук, віце-прем'єр Геннадій Зубко, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, спікер ВР Андрій Парубій та секретар РНБО Олександр Турчинов, нардепи, зокрема, Ірина Луценко, а також члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій та представники громадськості, повідомили у прес-службі президента України.

"... Ми молилися ...за єдність всіх церков, держави, народу і нації, за наших воїнів і за мудрість народу, який завтра буде визначати майбутнє України", - зазначив президент. 


Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, 31 грудня в Україні розпочалася передвиборча кампанія виборів президента-2019. Голосування у першому турі виборів президента України відбудеться з 8:00 до 20:00 31 березня. Офіційні результати голосування українців мають оприлюднити не пізніше 10 квітня. Якщо буде другий тур, він відбудеться 21 квітня.

 
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30 03 2019 13:15
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