В Естонії запобігли вивезенню в рф підшипників, які могли використовуватися у військовій промисловості
Податково-митний департамент запобіг вивезенню в росію партії кулькових підшипників, які могли використовуватися у російській військовій промисловості.
Про це пише ERR.
Ваговоз із причепом, який прямував до росії, затримали наприкінці травня на прикордонному пункті Койдула у краю Вирумаа на північному сході.
Водій надав документи, необхідні для перетину кордону, але митники помітили деякі неточності, і в них виникла підозра, що товар, який перевозиться, може бути підсанкційним.
Перевірка виявила, що ваговоз намагалася перевезти через кордон 7841 кульковий підшипник, 215 чохлів для них, а також 2106 інших підшипників. Вивезення цих предметів до російської федерації заборонене у зв'язку із санкціями.
Підшипники широко використовуються в машинобудуванні, металургії, автоматиці, а також у військовій промисловості.
"Цей інцидент – це перший випадок на естонсько-російському кордоні", – прокоментував керівник сфери діяльності на зовнішньому кордоні Податково-митного департаменту Естонії Антс Кутті, додавши, що водія ваговоза з вантажем розвернули з кордону.