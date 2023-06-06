В Естонії запобігли вивезенню в рф підшипників, які могли використовуватися у військовій промисловості

Вивезення цих предметів до російської федерації заборонене у зв'язку із санкціями.

Податково-митний департамент запобіг вивезенню в росію партії кулькових підшипників, які могли використовуватися у російській військовій промисловості.

Про це пише ERR.

Ваговоз із причепом, який прямував до росії, затримали наприкінці травня на прикордонному пункті Койдула у краю Вирумаа на північному сході.

Водій надав документи, необхідні для перетину кордону, але митники помітили деякі неточності, і в них виникла підозра, що товар, який перевозиться, може бути підсанкційним.

Перевірка виявила, що ваговоз намагалася перевезти через кордон 7841 кульковий підшипник, 215 чохлів для них, а також 2106 інших підшипників. Вивезення цих предметів до російської федерації заборонене у зв'язку із санкціями.

Підшипники широко використовуються в машинобудуванні, металургії, автоматиці, а також у військовій промисловості.

"Цей інцидент – це перший випадок на естонсько-російському кордоні", – прокоментував керівник сфери діяльності на зовнішньому кордоні Податково-митного департаменту Естонії Антс Кутті, додавши, що водія ваговоза з вантажем розвернули з кордону.