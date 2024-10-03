Київ доповідатиме ввечері.

Сьогодні, 3 жовтня, продовжаться слухання в Арбітражному трибуналі в Гаазі за позовом Києва, де москву звинувачують у порушенні Конвенції ООН з морського права.

Про це повідомляє агентство Укрінформ.

Очікується, що Україна виступить із публічним заключним словом о 17:40.

москві ж слово нададуть заключним словом у суботу, 5 жовтня, о 17:40.

Україна ініціювала арбітражне провадження проти росії ще в вересні 2016 року задля захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму акваторіях в Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці.

Нагадаємо, що вчора, 2 жовтня, ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо українських військовополонених.