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В Гаазі продовжили слухання України проти росії щодо порушення Морської конвенції ООН

03 жовтня 2024, 10:59
В Гаазі продовжили слухання України проти росії щодо порушення Морської конвенції ООН
Фото: expres.ua
Київ доповідатиме ввечері.

Сьогодні, 3 жовтня, продовжаться слухання в Арбітражному трибуналі в Гаазі за позовом Києва, де москву звинувачують у порушенні Конвенції ООН з морського права.

Про це повідомляє агентство Укрінформ

Очікується, що Україна виступить із публічним заключним словом о 17:40.

москві ж слово нададуть заключним словом у суботу, 5 жовтня, о 17:40.

Україна ініціювала арбітражне провадження проти росії ще в вересні 2016 року задля захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму акваторіях в Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці.

Нагадаємо, що вчора, 2 жовтня, ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо українських військовополонених.

 

ООНпозовГаагаМорська конвенція

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