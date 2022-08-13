В Google заявили, що пошуковик припинить відповідати на безглузді запитання

Досягти цього планують завдяки впровадженню нового алгоритму.

Як повідомив віце-президент компанії Панду Наяк, в Google вже провели тестування відповідної багатозадачної уніфікованої моделі, пише у суботу "Главком".

"Наяк нагадав пошуковий запит "Коли Снупі убив Авраама Лінкольна", на який раніше Google відповідав "1865", тобто вказував правильну відповідь дати загибелі американського президента на очевидно неправильний запит (Лінкольна убив актор Джон Вілкс Бут)", - говориться у повідомленні видання.

В ньому говориться, що завдяки оновленню сервіс "вибрані фрагменти" уже надає на 40% менше відповідей на такі запити. Зазначається, що тепер інтернет-пошуковик буде повідомляти користувачам, які задаватимуть Google подібні питання, що "схоже, для цього запиту немає гарної відповіді".