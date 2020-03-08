В IKEA розповіли, як буде виглядати магазин в Україні: асортимент розшириться на 40%
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив керівник IKEA в Україні Флоріан Мелле, пише "Економічна правда".
"Ми плануємо розширити пропозицію в більш 5 тис. артикулів товарів. Активно працюємо над тим, щоб усунути всі прогалини в роботі онлайн-магазину. Працюємо над розширенням і плануємо, що всі ці товари будуть доступні вже в момент, коли ми відкриємо фізичний магазин в Києві. Більш того, ми хочемо, щоб вони стали доступними для покупців ще швидше", - сказав він.
Мелле пояснив, що розширений асортимент буде включати вибірку товарів, яка підходить для формату магазинів city store.
За його словами, результати перших продажів інтернет-магазину IKEA в Україні продемонстрували великий успіх рішень для зберігання: коробки, шафи, модульні рішення PAX. Також дуже популярні аксесуари, особливо для кухні.
Зараз IKEA відкрила 100 додаткових вакансій співробітників і лідерів команд для першого магазину формату city store в ТРЦ Blockbuster Mall в Києві, а також нових пунктів видачі замовлень.
"Кілька з них ми вже знайшли і підготували, деякі ще знаходиться в процесі тренінгу. Ми будемо збільшувати їх кількість поступово, щоб підготувати всіх цих людей до відкриття магазину в кінці поточного року", - зазначив Мелле.
Загальна площа магазина становитиме більше 5 тис. кв. м, в ньому буде представлена комбінація аксесуарів і меблів в інсталяціях.
"У Києві відкриється магазин міського формату без відділу їжі і ресторану, але ми прагнемо запустити їх якомога швидше. Зараз ми відкрили дві важливі вакансії: food-менеджер і бізнес-аналітик ринку їжі. Ці люди допоможуть нам відкрити кафе і зробити нашу їжу доступною для всіх", - зазначив керівник IKEA в Україні.
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