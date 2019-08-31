Людей, яких включили із реєстру громадян в Індії, саджають у табори для нелегалів

У нього потрапляють усі, хто може документально підтвердити, що жив у регіоні до 24 березня 1971 роки (день проголошення незалежності Бангладешу)

Більш 1,9 млн жителів північно-східного індійського штату Ассам не були включені до національного реєстру громадян. Через це їх можуть депортувати до Бангладешу, якщо їм не вдасться підтвердити своє громадянство. Влада Індії вже затримала тисячі людей і помістила їх у тимчасові табори, розміщені на території в'язниць, проте про депортацію поки не йдеться.

Реєстр створювався для "відсіювання нелегальних іммігрантів", повідомляє Deutsche Welle.

У нього потрапляють усі, хто може документально підтвердити, що жив у регіоні до 24 березня 1971 роки (день проголошення незалежності Бангладешу). Перший такий перелік був створений у 1951 році. Підготовлений зараз реєстр стане другим за рахунком.

Опротестувати свою відсутність у списку можна через суд. У регіоні для цього працюють 100 спеціальних трибуналів. МВС Індії заявило, що для врегулювання судових суперечок у перший тиждень вересня відкриють ще 200 судів. Якщо в суді першої інстанції довести своє громадянство не вдасться, можна звернутися до Верховного суду.

Однак, як правило, апеляції подібного роду віднімають багато часу і сил, а суди в Індії і без того перевантажені. До того ж, у незаможних людей просто не буде коштів на те, щоб відстоювати в суді своє прохання.

Як відзначають спостерігачі, постраждати від рішення індійської влади можуть перш за все іммігранти-мусульмани із сусідньої держави Бангладеш. Влада Індії вже затримала тисячі людей і помістила їх у тимчасові табори, розміщені на території місцевих в'язниць, проте про депортацію поки не йдеться. Цей процес уже викликав звинувачення в "полюванні на відьом" проти етнічних меншин, які проживають в одному з найбільш багатонаціональних штатів Індії - Ассамі.

Правляча "Народна партія Індії" раніше заявляла, що всі нелегальні іммігранти-мусульмани будуть депортовані. Однак Бангладеш точно не погодиться їх прийняти. Багато спостерігачів вважають, що Індія просто створить нову категорію людей без громадянства, породивши тим самим ще одну кризу, яку можна порівняти із долею мусульман-рохінджа, які втекли із М'янми у Бангладеш.

Поки неясно, чи зможуть люди, позбавлені індійського громадянства, отримувати соціальні пільги або володіти нерухомістю.

Є ймовірність, що їх у кінцевому підсумку звільнять і видадуть дозволу на роботу, дають деякі базові права, але не право на участь у виборах.

Нагадаємо, що Індія будує на кордоні з Пакистаном бункери для захисту населення.