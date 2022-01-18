В Індонезії затвердили назву нової столиці
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNA.
Нове місто розташовуватиметься у східній частині острову Калімантан.
Назва "Нусантара", що індонезійською означає архіпелаг, була схвалена та затверджена президентом країни, сказав Моноарфа.
"Причина (вибору цієї назви - ред.) полягає у тому, що Нусантра - давно відоме слово. Воно впізнаване в усьому світі, просте та говорить про наш архіпелаг - Республіку Індонезія", - додав урядовець.
Загалом, варіантів назв для нової столиці країни було близько 80, вони розроблялися спільно з істориками та лінгвістами.
Нагадаємо, що на індонезійському острові Ява сталося виверження вулкана, попіл накрив навколишні села, мешканці яких змушені залишити свої будинки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Виверження вулкана в Тихому океані: хвилі від цунамі дісталися Антарктиди
- ВІДЕО Топ-10 YouTube-блогерів у 2021 році заробили $300 млн. Хто став найвисокооплачуванішим ютубером?
- ФОТО В Анталії після знесення незаконної забудови розкопали синагогу VII століття
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"