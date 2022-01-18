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В Індонезії затвердили назву нової столиці

Нове місто розташовуватиметься у східній частині острову Калімантан
Міністр планування національного розвитку Індонезії Сухарсо Моноарфа оголосив, що нова столиця країни матиме назву "Нусантра".
В Індонезії затвердили назву нової столиці Фото: turystyka.wp.pl

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNA.

Нове місто розташовуватиметься у східній частині острову Калімантан.

Назва "Нусантара", що індонезійською означає архіпелаг, була схвалена та затверджена президентом країни, сказав Моноарфа.

"Причина (вибору цієї назви - ред.) полягає у тому, що Нусантра - давно відоме слово. Воно впізнаване в усьому світі, просте та говорить про наш архіпелаг - Республіку Індонезія", - додав урядовець.

Загалом, варіантів назв для нової столиці країни було близько 80, вони розроблялися спільно з істориками та лінгвістами.

Нагадаємо, що на індонезійському острові Ява сталося виверження вулкана, попіл накрив навколишні села, мешканці яких змушені залишити свої будинки.

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18 01 2022 11:26
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