В Індонезії затвердили назву нової столиці

Міністр планування національного розвитку Індонезії Сухарсо Моноарфа оголосив, що нова столиця країни матиме назву "Нусантра".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNA.

Нове місто розташовуватиметься у східній частині острову Калімантан.

Назва "Нусантара", що індонезійською означає архіпелаг, була схвалена та затверджена президентом країни, сказав Моноарфа.

"Причина (вибору цієї назви - ред.) полягає у тому, що Нусантра - давно відоме слово. Воно впізнаване в усьому світі, просте та говорить про наш архіпелаг - Республіку Індонезія", - додав урядовець.

Загалом, варіантів назв для нової столиці країни було близько 80, вони розроблялися спільно з істориками та лінгвістами.

Нагадаємо, що на індонезійському острові Ява сталося виверження вулкана, попіл накрив навколишні села, мешканці яких змушені залишити свої будинки.