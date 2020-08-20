В Instagram з'явилась нова функція для показу реклами

Завдяки новій функції "Рекомендовані дописи" у стрічці соцмережі Instagram рекламні дописи відображатимуться після того, як користувач прогляне усі пости акаунтів, за якими стежить.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Techcrunch.

Нова функція замінить повідомлення "На цьому поки що все", яке з’являлося, коли користувач переглянув усі дописи акаунтів, на які підписаний, за останні три дні. Сервіс створив його, щоб допомогти користувачам не зловживати мобільним додатком.

Як зазначає The Tech Portal, реклама базуватиметься на вподобаннях користувачів. Це означає, що вона може привернути увагу та збільшити час використання додатку. Також у цій секції будуть дописи від акаунтів, за якими користувач не стежить, але які, на думку сервісу, може вподобати.

Нагадаємо, що Instagram заявив, що вставлення вбудованих постів із соцмережі на інші сайти може порушувати авторські права на фото, які в них містяться.