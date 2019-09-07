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В Instagram з'явилися функції для захисту користувачів від цькування та образ

Очікується, що механізм на основі штучного інтелекту попереджатиме користувачів перед публікацією коментаря, що його можуть розцінити як образливий
У соцмережі Instagram запустили нову функцію на основі штучного інтелекту для боротьби з образами та цькуванням в інтернеті.
В Instagram з Фото: з відкритих джерел

Очікується, що механізм на основі штучного інтелекту попереджатиме користувачів перед публікацією коментаря, що його можуть розцінити як образливий. У компанії відзначили, що на етапах попереднього тестування ця функція спонукала деяких користувачів скасувати або написати менш образливий коментар.

Ще одне нововведення - функція Restrict, яка дає можливість приховати коментарі. Користувач може обмежити коментарі окремих людей, і тоді їх (коментарі) буде видно тільки власникам акаутів, у яких їх залишили, та їхнім авторам. Також такі користувачі не зможуть побачити, коли користувач, який обмежив їм доступ, є в мережі і чи прочитав він приватні повідомлення.

Керівництво Instagram вважає, що ця функція буде корисна тим, хто не хоче блокувати або скаржитися на користувачів, оскільки це може загострити їхні відносини в реальному житті.

Нагадаємо, що Instagram почне блокувати хештеги, що агітують проти вакцинації.

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09 07 2019 14:12
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