В Іраку затонув пором, загинуло не менш ніж 40 людей

За словами голови управління цивільної оборони Мосула Хусама Халіла, більшість жертв на поромі - жінки та діти, які не вміли плавати. Він додав, що екстреним службам вдалося врятувати 12 осіб, рятувальники продовжують операцію. Агентство підкреслює, що кількість пасажирів судна перевищувало допустиму норму, повідомляє агентство Reuters.

В той же час іракський телеканал Alhurra повідомив, що загинули не менш ніж 60 осіб. Всього на борту плавзасобу перебувало близько 100 чоловік.

10s of people drowned when a ferry sank few minutes ago in Tigris river, Mosul.#Mosul2019 pic.twitter.com/6zjaYMBvji