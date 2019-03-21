CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа річці Тигр в Іраку затонув пором, в результаті загинули не менш ніж 40 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Іраку затонув пором, загинуло не менш ніж 40 людей
Більшість — жінки та діти
Фото: twitter.com/MosulEye
За словами голови управління цивільної оборони Мосула Хусама Халіла, більшість жертв на поромі - жінки та діти, які не вміли плавати. Він додав, що екстреним службам вдалося врятувати 12 осіб, рятувальники продовжують операцію. Агентство підкреслює, що кількість пасажирів судна перевищувало допустиму норму, повідомляє агентство Reuters.
В той же час іракський телеканал Alhurra повідомив, що загинули не менш ніж 60 осіб. Всього на борту плавзасобу перебувало близько 100 чоловік.
10s of people drowned when a ferry sank few minutes ago in Tigris river, Mosul.#Mosul2019 pic.twitter.com/6zjaYMBvji— Mosul Eye عين الموصل (@MosulEye) 21 березня 2019 р.
Нагадаємо, унаслідок зіткнення суден поблизу німецького острова Рюген постраждали 15 осіб.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 03 2019 16:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"