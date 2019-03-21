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В Іраку затонув пором, загинуло не менш ніж 40 людей

Більшість — жінки та діти
На річці Тигр в Іраку затонув пором, в результаті загинули не менш ніж 40 людей.
В Іраку затонув пором, загинуло не менш ніж 40 людей Фото: twitter.com/MosulEye

За словами голови управління цивільної оборони Мосула Хусама Халіла, більшість жертв на поромі - жінки та діти, які не вміли плавати. Він додав, що екстреним службам вдалося врятувати 12 осіб, рятувальники продовжують операцію. Агентство підкреслює, що кількість пасажирів судна перевищувало допустиму норму, повідомляє агентство Reuters.

В той же час іракський телеканал Alhurra повідомив, що загинули не менш ніж 60 осіб. Всього на борту плавзасобу перебувало близько 100 чоловік.

Нагадаємо, унаслідок зіткнення суден поблизу німецького острова Рюген постраждали 15 осіб.

 

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21 03 2019 16:43
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