В Іраку знову стався вибух терориста-смертника: загинули щонайменше 30 людей, десятки поранених

Число загиблих ще може зрости, оскільки деякі з поранених перебувають у критичному стані

У місті Садр, що біля Багдада, терорист-смертник 19 липня влаштував вибух на переповненому ринку. Щонайменше 30 людей загинули, близько 60 - дістали поранення.

Люди на місці вибуху на ринку у місті Садр, Ірак, 19 липня 2021 року Фото: AP Photo/Khalid Mohammed

Про це повідомляють Al Jazeera та The Associated Press з посиланням на іракську владу, пише "Громадське".

Число загиблих ще може зрости, оскільки деякі з поранених перебувають у критичному стані. Серед загиблих є діти. Крім того, деякі магазини внаслідок вибуху згоріли.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що під час теракту використали саморобну вибухівку місцевого виробництва. Іракські військові повідомили, що прем'єр-міністр країни Мустафа аль-Казимі наказав заарештувати командира полку федеральної поліції, який відповідав за порядок на ринку.

Крім того, влада країни розпочала розслідування. Поки що ніхто відповідальність за цей вибух на себе не взяв. Трагедія сталася напередодні одного з двох головних свят мусульман - Курбан-байраму.

Смертники три роки не влаштовували вибухів у Багдаді, оскільки іракські сили та коаліція, яку підтримує США, витіснили ІДІЛ з території, яку вона контролювала в Іраку у 2017 році.

Однак у січні 2021 року смертники там знову влаштували теракт. Тоді на ринку в торговому районі сталося два вибухи. Внаслідок цього загинули щонайменше 32 людини, понад сотня - дістала поранення.

Ще один такий випадок стався у квітні. Тоді через вибух замінованого автомобіля на ринку у Садрі загинули щонайменше 4 людини.

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