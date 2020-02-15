Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Ірані не доторкнуться до чорних скриньок МАУ без присутності всіх зацікавлених сторін, заявив глава МЗС

Глава МЗС Ірану зазначив, що наразі над розшифровкою чорних скриньок ніхто не працює
Пославшись на норми міжнародного повітряного права, Заріф зазначив, що Тегеран має право очолити розслідування катастрофи літака МАУ. "Є ще багато невідомих. Ось чому ми хочемо більше, ніж будь-хто інший, знати, що лежить у чорному ящику; знати, що насправді сталося", - сказав він.
В Ірані не доторкнуться до чорних скриньок МАУ без присутності всіх зацікавлених сторін, заявив глава МЗС Рятувальники працюють серед уламків літака МАУ, що розбився біля аеропорту Імам Хомейні в Тегерані, 8 січня 2020 року Фото: EPA-EFE / ABEDIN TAHERKENAREH

Іран не займатиметься бортовими самописцями збитого 8 січня українського літака без присутності всіх зацікавлених у розслідуванні сторін, заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф в інтерв'ю телекомпанії NBC, опублікованому в п'ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми не доторкнемося до чорних ящиків без присутності всіх зацікавлених сторін", - сказав він.

При цьому він визнав, що Іран не може витягти самостійно інформацію з "чорних ящиків". За словами Заріфа, Ірану необхідне програмне забезпечення, досвід і додаткові знання, щоб мати можливість розшифрувати інформацію бортових самописців.

"Ми звернулися по допомогу, чому Сполучені Штати не допомогли нам? Це гуманітарна проблема. Чому вони не дали нам програмного забезпечення? Чому вони не поділилися досвідом?", - сказав Заріф.

Глава МЗС Ірану зазначив, що наразі над розшифровкою чорних скриньок ніхто не працює.

Пославшись на норми міжнародного повітряного права, Заріф зазначив, що Тегеран має право очолити розслідування катастрофи літака МАУ.

"Є ще багато невідомих. Ось чому ми хочемо більше, ніж будь-хто інший, знати, що лежить у чорному ящику; знати, що насправді сталося", - сказав він.

Як повідомлялося, пасажирський літак Boeing 737-800, авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані одразу після зльоту рано вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (серед них 9 членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН і Великої Британії.

Нагадаємо, що міжнародна група щодо катастрофи літака МАУ зустрінеться в суботу в Мюнхені

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 02 2020 12:30
ТЕГИ: Іран, МАУ
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ірина Борзова: народні депутати повинні формувати політику на запит суспільства

Ірина Борзова: народні депутати повинні формувати політику на запит суспільства

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.