В Ірані не погоджуються з вимогою Канади компенсувати понад $1 млрд за збиття літака МАУ

В Ірані заявили, що позов канадських юристів, у якому вони хочуть домогтися від Ірану компенсації у щонайменше 1,1 млрд доларів за збиття українського літака, не має правових підстав.

Про це сказав міністр закордонних справ Ірану Мухамед Джавад Зафір, пише Reuters, повідомляє "Громадське".

"Дії Ірану базуються на міжнародних правилах", - сказав іранський міністр.

Він також заявив, що Іран відкинув заклик прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо надіслати "чорні скриньки" зі збитого літака за кордон, аби там їх розшифрували.

Нагадаємо, канадські юристи добиваються групового позову від імені родичів людей, які загинули внаслідок збиття українського літака МАУ. Вони хочуть домогтися від Ірану компенсації у щонайменше 1,1 млрд доларів.

В позові обвинувачують Іран, його верховного лідера та головних командирів Корпусу вартових Ісламської революції, зокрема голову підрозділу, відповідального за збиття літака, Амірала Гаджизада.