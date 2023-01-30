В Ірані неспокійно - другу ніч поспіль ВПС Ізраїлю здійснює атаки на об’єкти в країні

Уже другу ніч в Ірані лунають вибухи - у місті Мехабад виникла потужна пожежа, а по колоні Корпусу вартових ісламської революції на кордоні Сирії та Іраку завдали удару Військово-повітряні сили Ізраїлю.

На державному телеканалі Ізраїлю Кан-11 повідомили, що невідомі літаки завдали удару по іранському конвою з 25 вантажівок в районі Абу-Кемаль на кордоні Сирії та Іраку. Згодом з'явилися повідомлення про велику кількість карет швидкої допомоги, які вирушили до місця ударів.

Тегеран також прокоментував цю інформацію. Однак там заявили, що буцімто хтось завдав удару по вантажівках з овочами та фруктами. Однак за попередніми даними, вантажівки належать КВІР. Є також інформація про безпосередню атаку по штаб-квартирі вартових.