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ПОЛІТИКА

В Ірані неспокійно - другу ніч поспіль ВПС Ізраїлю здійснює атаки на об’єкти в країні

30 січня 2023, 08:12
В Ірані неспокійно - другу ніч поспіль ВПС Ізраїлю здійснює атаки на об’єкти в країні
В місті Мехабад виникла потужна пожежа, а по колоні Корпусу вартових ісламської революції на кордоні Сирії та Іраку завдали удару

Уже другу ніч в Ірані лунають вибухи - у місті Мехабад виникла потужна пожежа, а по колоні Корпусу вартових ісламської революції на кордоні Сирії та Іраку завдали удару Військово-повітряні сили Ізраїлю.

На державному телеканалі Ізраїлю Кан-11 повідомили, що невідомі літаки завдали удару по іранському конвою з 25 вантажівок в районі Абу-Кемаль на кордоні Сирії та Іраку. Згодом з'явилися повідомлення про велику кількість карет швидкої допомоги, які вирушили до місця ударів.

Тегеран також прокоментував цю інформацію. Однак там заявили, що буцімто хтось завдав удару по вантажівках з овочами та фруктами. Однак за попередніми даними, вантажівки належать КВІР. Є також інформація про безпосередню атаку по штаб-квартирі вартових.

Водночас самі ж вартові революції поширюють фото безпілотника, який буцімто впав на півночі Іраку в провінції Кіркук.

Раніше iPress повідомляв, що вночі 29 січня в Ірані пролунали вибухи на низці військових об'єктів:

  • на оборонному підприємстві у місті Ісфахан;
  • у місті Хой провінції Західний Азербайджан;
  • на нафтохімічному заводі у місті Азершехр, Східний Азербайджан;
  • у місті Кередж, провінція Альборз. 

 

Однак Тегеран заявив, що нібито їхня протиповітряна оборона збила один із безпілотників, а два інших вибухнули над складом, завдавши незначних пошкоджень даху.

Очільник іранського МЗС Хоссейн Амір-Абдоллахян назвав вибух боягузливим ударом. Заступник офіцера з питань політичної безпеки міста Ісфахан Мохаммадрез Джан Нішарі сказав, що "збитки та причини цього інциденту наразі з'ясовуються, а розслідування – триває".

Видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомило, що вибухи в Ірані – це удари Ізраїлю, адже Тель-Авів спільно з Вашингтоном нібито шукають способи для стримання ядерних та військових амбіцій Тегерана.

Нагадаємо, Іран не визнає анексію українських територій, захоплених росією.

 

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