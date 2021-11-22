В Ірані почалися слухання у справі про збиття літака МАУ у 2020 році

Майже через два роки після катастрофи в Ірані 21 листопада розпочалися слухання у справі про збиття пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Рятувальники працюють серед уламків літака МАУ, що розбився біля аеропорту Імам Хомейні в Тегерані, 8 січня 2020 року Фото: EPA-EFE / ABEDIN TAHERKENAREH

Про це повідомило державне інформагентство Ірану IRNA, повідомляє "Громадське" з посиланням на Associated Press.

На слуханні в Іранському військовому суді були присутні 10 військових "різних рангів", які є підозрюваними. Їхні імена не називають. У засіданні також узяли участь родини загиблих та їхні адвокати, які подали 103 судові скарги щодо катастрофи.

Суд заслухав звернення адвокатів. Також зазначається, що суддя, ім'я якого не вказали, сподівається, що суд винесе "точний, швидкий і серйозний" вердикт на основі "розумної, справедливої, прозорої та жорсткої" процедури.

Дату наступного засідання мають оголосити згодом. Водночас Україна не бере участі у слуханнях.

У Міністерстві закордонних справ розповіли, що посла України запросили на судове засідання, однак відомство відмовилося відправляти його.

Пояснюють це тим, що Україна надсилала до Ірану запити про отримання документів та інформації щодо кримінального провадження, але Іран надав їх не в повному обсязі.

"У зв’язку з цим вважаємо недоцільною участь посла України в Ісламській Республіці Іран у формальному судовому засіданні, де зачитають обвинувальний акт", - йдеться у заяві МЗС.

Нагадаємо, що канадська восьмимісячна судово-медична експертиза не знайшла доказів того, що збиття над Тегераном літака МАУ у 2020 році було навмисним.