В Ірані почалися слухання у справі про збиття літака МАУ у 2020 році
Про це повідомило державне інформагентство Ірану IRNA, повідомляє "Громадське" з посиланням на Associated Press.
На слуханні в Іранському військовому суді були присутні 10 військових "різних рангів", які є підозрюваними. Їхні імена не називають. У засіданні також узяли участь родини загиблих та їхні адвокати, які подали 103 судові скарги щодо катастрофи.
Суд заслухав звернення адвокатів. Також зазначається, що суддя, ім'я якого не вказали, сподівається, що суд винесе "точний, швидкий і серйозний" вердикт на основі "розумної, справедливої, прозорої та жорсткої" процедури.
Дату наступного засідання мають оголосити згодом. Водночас Україна не бере участі у слуханнях.
У Міністерстві закордонних справ розповіли, що посла України запросили на судове засідання, однак відомство відмовилося відправляти його.
Пояснюють це тим, що Україна надсилала до Ірану запити про отримання документів та інформації щодо кримінального провадження, але Іран надав їх не в повному обсязі.
"У зв’язку з цим вважаємо недоцільною участь посла України в Ісламській Республіці Іран у формальному судовому засіданні, де зачитають обвинувальний акт", - йдеться у заяві МЗС.
Нагадаємо, що канадська восьмимісячна судово-медична експертиза не знайшла доказів того, що збиття над Тегераном літака МАУ у 2020 році було навмисним.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Саакашвілі до тюремної лікарні заносили за руки-ноги
- ФОТО Україна додатково перекидає до кордону з Білоруссю 8,5 тисячі силовиків
- ФОТО Стефанчука призначили новим спікером Ради
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі