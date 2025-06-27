В Ірані провели сотні арештів та численні страти людей через підозру у зв'язках з ізраїльською розвідкою

Офіційні особи країни перед арештами заявили про "безпрецедентне проникнення ізраїльських агентів до іранських служб безпеки".

Влада підозрює, що інформація, передана Ізраїлю, зіграла роль у серії гучних вбивств під час конфлікту. Це включало цілеспрямовані вбивства старших командирів елітного Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) та вчених-ядерників. Іран звинувачує у них оперативників ізраїльського розвідувального агентства Моссад, що працювали всередині країни.

“Вражена масштабом та точністю цих вбивств, влада переслідує всіх, кого підозрюють у співпраці з іноземною розвідкою, стверджуючи, що це робиться заради національної безпеки”, ‒ зазначає видання.

Водночас багато хто побоюється, що це також спосіб заглушити інакомислення та посилити контроль над населенням.Під час 12-денного конфлікту іранська влада стратила трьох осіб, звинувачених у шпигунстві на користь Ізраїлю. У середу – лише через день після припинення вогню – ще трьох осіб стратили за аналогічними звинуваченнями.

Відтоді чиновники оголосили про арешт сотень підозрюваних у всій країні за звинуваченнями у шпигунстві. Державне телебачення транслювало “нібито зізнання кількох затриманих, які нібито визнали співпрацю з ізраїльською розвідкою”.Правозахисні групи та активісти висловили побоювання щодо останніх подій, посилаючись на давню практику Ірану щодо вимушеного зізнання та проведення несправедливих судових процесів. Існують побоювання, що за цим можуть послідувати нові страти.

Міністерство розвідки Ірану стверджує, що воно веде “невпинну боротьбу” проти західних та ізраїльських розвідувальних мереж, включно зі ЦРУ, Моссадом та MI6.

За даними інформаційного агентства Fars, яке пов'язане з КВІР, з початку нападу Ізраїлю на Іран 13 червня “ізраїльська шпигунська мережа стала дуже активною всередині країни”. Fars повідомило, що протягом 12 днів іранська розвідка та сили безпеки заарештували “понад 700 осіб, пов'язаних з цією мережею”. Іранці повідомили BBC Persian, що вони отримали попереджувальні текстові повідомлення від міністерства розвідки Ірану, в яких повідомлялося, що їхні номери телефонів з'явилися на сторінках у соціальних мережах, пов'язаних з Ізраїлем. Їм наказали або вийти з цих сторінок, або зіткнутися з судовим переслідуванням. Іранський уряд також посилив тиск на журналістів, які працюють у перськомовних ЗМІ за кордоном, включно з BBC Persian, лондонськими Iran International та Manoto TV. За даними Iran International, Корпус вартових ісламської революції затримав у Тегерані матір, батька та брата однієї зі своїх телеведучих, щоб змусити її піти у відставку через висвітлення каналом ірано-ізраїльського конфлікту. Ведучій зателефонував батько ‒ через примус агентів безпеки, який закликав її звільнитися та попередив про подальші наслідки.

Іранська влада провела хвилю арештів та численних страт людей, підозрюваних у зв'язках з ізраїльськими розвідувальними службами, після нещодавньої війни між двома країнами.