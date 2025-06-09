В Ірані розширили заборону на вигул собак: тепер вона діє у 25 містах
Уряд Ірану вводить заборону на вигул собак, яка раніше діяла лише в Тегерані, а тепер поширилась на ряд місттаких як Ісфахан і Керман.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
В уряді кажуть, що це турбота про "громадський порядок, безпеку і здоров'я".
За словами представника адміністрації міста Ілам, щодо порушників вживатимуться "юридичні заходи".
Ставлення до собак в Ірані давно є напруженим.
Попри те, що тримати собак офіційно не заборонено, з моменту Ісламської революції 1979 умови для власників тварин постійно посилюються, адже в ісламській традиції собаки вважаються нечистими, а прогулянки з ними сприймаються як вияв західного способу життя.
Релігійні консерватори вважають, що собаки на вулицях заважають іншим людям та завдають шкоди ісламській культурі і саме тому вони роками домагаються повної заборони на утримання та вигул тварин.