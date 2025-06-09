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В Ірані розширили заборону на вигул собак: тепер вона діє у 25 містах

09 червня 2025, 21:14
В Ірані розширили заборону на вигул собак: тепер вона діє у 25 містах
Фото: dogtricks.ru
В ісламській традиції пси вважаються нечистими.

Уряд Ірану вводить заборону на вигул собак, яка раніше діяла лише в Тегерані, а тепер поширилась на ряд місттаких як Ісфахан і Керман. 

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

В уряді кажуть, що це турбота про "громадський порядок, безпеку і здоров'я".

За словами представника адміністрації міста Ілам, щодо порушників вживатимуться "юридичні заходи".

Ставлення до собак в Ірані давно є напруженим. 

Попри те, що тримати собак офіційно не заборонено, з моменту Ісламської революції 1979 умови для власників тварин постійно посилюються, адже в ісламській традиції собаки вважаються нечистими, а прогулянки з ними сприймаються як вияв західного способу життя.

Релігійні консерватори вважають, що собаки на вулицях заважають іншим людям та завдають шкоди ісламській культурі і саме тому вони роками домагаються повної заборони на утримання та вигул тварин.

 
Ірансобаки

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