В Ірані розширили заборону на вигул собак: тепер вона діє у 25 містах

В ісламській традиції пси вважаються нечистими.

Уряд Ірану вводить заборону на вигул собак, яка раніше діяла лише в Тегерані, а тепер поширилась на ряд місттаких як Ісфахан і Керман.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

В уряді кажуть, що це турбота про "громадський порядок, безпеку і здоров'я".

За словами представника адміністрації міста Ілам, щодо порушників вживатимуться "юридичні заходи".

Ставлення до собак в Ірані давно є напруженим.

Попри те, що тримати собак офіційно не заборонено, з моменту Ісламської революції 1979 умови для власників тварин постійно посилюються, адже в ісламській традиції собаки вважаються нечистими, а прогулянки з ними сприймаються як вияв західного способу життя.

Релігійні консерватори вважають, що собаки на вулицях заважають іншим людям та завдають шкоди ісламській культурі і саме тому вони роками домагаються повної заборони на утримання та вигул тварин.