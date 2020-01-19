В Ірані заперечили, що збираються передати "чорні скриньки" зі збитого Boeing Україні - IRNA

В Ірані заперечили, що збираються передати Україні "чорні скриньки" з літака компанії "Міжнародні авіалінії України", який збила іранська ракета 8 січня.

Про це повідомило іранське державне інформаційне агентство IRNA, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що Іран самостійно спробує дослідити «чорні скриньки».

"Ми намагаємось розшифрувати "чорні скриньки" тут, в Ірані. Інакше - передамо їх до України чи Франції, але наразі не ухвалили рішення відправити їх до іншої країни", - розповів директор з розслідування нещасних випадків в Іранській організації цивільної авіації Хасан Резайфар.

18 січня іранське інформаційне агентство Tasnim повідомило, що Іран передасть Україні бортові самописці з літака Boeing 737-800 МАУ. Тоді Хасан Резайфар начебто сказав, що в Ірані "чорні скриньки" не розшифровуватимуть.

Раніше повідомлялося, що записи з бортового самописця українського літака будуть відправлені для розшифровки до Франції. Президенти України Володимир Зеленський та Франції Еммануель Макрон 11 січня домовився про залучення французьких фахівців до розшифровки чорних скриньок.

Згодом французьке Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації повідомило, що розшифровування чорних ящиків відбуватиметься в Україні та саме Бюро візьме участь у процесі розшифровки.

17 січня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що "чорні скриньки" зі збитого в Ірані українського літака передадуть в Україну після того, як їх вивчать в Ірані.

Нагадаємо, що троє експертів "МАУ", які розслідували авіакатастрофу лайнера в Ірані, повернулися до України.