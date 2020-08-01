В Ірані заявили про загибель усіх людей на борту українського літака, що зазнав аварії в Тегерані
Про це він повідомив іранському телебаченню, передає АP, передає "Громадське".
За його словами, рятувальники намагаються зібрати тіла загиблих, щоб передати їх судмедекспертам. Він додав, що тіла загиблих буде важко впізнати через суттєві ушкодження.
Зазначимо, що наразі невідомо, скільки точно людей перебувало на борту. Ці дані варіюються у межах 160-180 людей.
Українське посольство в Ірані наразі не надає інформації про наслідки авіакатастрофи.
Речник цивільної авіації Ірану Реза Джафарзаде заявив, що слідчо-оперативна група була на місці катастрофи на південно-західній околиці Тегерана.
«Після вильоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні він врізався між Парандом і Шахріаром», — сказав Джафарзаде, — «Слідча група з національного авіаційного департаменту була відправлена до місця після оголошення новин».
Нагадаємо, що літак Boeing-737 Міжнародних авіаліній України розбився після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана.
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