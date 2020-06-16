Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Ірані заявили, що "чорні скриньки" літака МАУ досі не віддали через пандемію

, Іран відновить процес передання "чорних скриньок" після поступового відновлення міжнародних авіарейсів та з’ясування результатів перемовин між Іраном та іншими їх учасниками
Пандемія коронавірусу уповільнила плани Ірану передати за кордон для дослідження "чорні скриньки" збитого іранськими військовими 8 січня українського пасажирського літака МАУ.
В Ірані заявили, що "чорні скриньки" літака МАУ досі не віддали через пандемію Фото: samtravel.net

Про це заявив речник уряду Ірану Алі Рабей, повідомляє "Громадське", посилаючись на  "AFP".

"З перших днів цього болісного інциденту ми оголосили про готовність співпрацювати у дослідженні чорних скриньок українського літака. Наша сторона не має чого приховувати. Якщо можливо розшифрувати їх в Україні, це буде зроблено в Україні. Інакше "чорні скриньки" розшифрують у Франції", - переконують в уряді.

За словами речника, Іран відновить процес передання "чорних скриньок" після поступового відновлення міжнародних авіарейсів та з’ясування результатів перемовин між Іраном та іншими їх учасниками.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна не припиняла перемовини з Іраном щодо катастрофи літака МАУ, а після послаблення карантину має намір їх активізувати.

Нагадаємо, що Іран вважає, що "чорні скриньки" літака МАУ не містять важливу інформацію

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 06 2020 09:06
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ось таке літо. Чому початок червня більше схожий на жовтень?

Ось таке літо. Чому початок червня більше схожий на жовтень?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.