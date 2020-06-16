В Ірані заявили, що "чорні скриньки" літака МАУ досі не віддали через пандемію
Про це заявив речник уряду Ірану Алі Рабей, повідомляє "Громадське", посилаючись на "AFP".
"З перших днів цього болісного інциденту ми оголосили про готовність співпрацювати у дослідженні чорних скриньок українського літака. Наша сторона не має чого приховувати. Якщо можливо розшифрувати їх в Україні, це буде зроблено в Україні. Інакше "чорні скриньки" розшифрують у Франції", - переконують в уряді.
За словами речника, Іран відновить процес передання "чорних скриньок" після поступового відновлення міжнародних авіарейсів та з’ясування результатів перемовин між Іраном та іншими їх учасниками.
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна не припиняла перемовини з Іраном щодо катастрофи літака МАУ, а після послаблення карантину має намір їх активізувати.
Нагадаємо, що Іран вважає, що "чорні скриньки" літака МАУ не містять важливу інформацію
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