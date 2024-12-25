В Ірані зняли заборону на використання WhatsApp після понад двох років обмежень – The Times of Israel

Як пише ЗМІ, вища рада Ірану, яка відповідає за захист інтернету, 24 грудня проголосувала за скасування заборони на популярний месенджер.

В Ірані зняли заборону на використання додатка WhatsApp. Обмеження діяли понад два роки.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Як пише ЗМІ, вища рада Ірану, яка відповідає за захист інтернету, 24 грудня проголосувала за скасування заборони на популярний месенджер.

"Заборона на WhatsApp і Google Play була знята одноголосним рішенням членів Вищої ради кіберпростору", - пише агентство IRNA.

Тим часом The Times of Israel уточнило, що вищу раду країни очолює президент Ірану, а до її складу входять спікер парламенту, глава судової системи і кілька міністрів.

"Сьогодні ми одноголосно і на основі консенсусу зробили перший крок до зняття обмежень на інтернет", - заявив міністр зв'язку Ірану Саттар Хашемі.

Видання додало, що наразі поки незрозуміло, коли рішення набуде чинності. Водночас цей крок викликав дебати в Ірані, на яких критики обмежень стверджують, що контроль дорого обходиться країні.

"Обмеження не принесли нічого, крім гніву і додаткових витрат на життя людей", - сказав радник президента Алі Рабії.

Того ж дня у вівторок, віцепрезидент Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявляв, що президент країни Масуд Пезешкіан вірить у зняття обмежень і не вважає, що заборони відповідають інтересам народу і країни.

Однак інші люди застерігають від скасування обмежень. Реформаторська газета Shargh daily вчора повідомила, що 136 законодавців із 290 парламентаріїв надіслали до ради листа, в якому заявили, що цей крок стане "подарунком ворогам (Ірану - ред.)".