В Ісландії проти коронавірусу вакцинували понад 70% людей, але вже кажуть про четверту хвилю COVID-19

Головний епідеміолог Ісландії визнає, що вакцинація не призвела до утворення колективного імунітету - але все одно закликає щепитися

Ісландія — один із лідерів за темпами вакцинації проти коронавірусу — готується до четвертої хвилі COVID-19 та посилює обмеження.

Про це повідомляють RUV і The Iceland Review, пише "Громадське".

Захворюваність на COVID-19 в Ісландії зростає із середини липня. У країні з населенням понад 350 тисяч усього виявили менше 10 тисяч хворих на коронавірусну хворобу. Але тоді як з початку 2021 року фіксували не більше кількадесятьох випадків COVID-19 на день, в деякі дні серпня це число перевищило сотню.

В Ісландії повністю вакциновані проти COVID-19 понад 255 тисяч людей, або понад 72% населення. У країні використовують препарати Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. Із серпня вакцинуватися дозволили дітям з 12 років. Але попри одні з найвищих у світі темпів вакцинації захворюваність не падає.

За даними головного епідеміолога Ісландії Торольфура Ґуднасона, станом на 12 серпня більшість інфікованих коронавірусом у новій хвилі (637) отримали вакцину Johnson & Johnson. Це 1,19% від усіх імунізованих цією вакциною. Приблизно такий же відсоток інфікованих і серед вакцинованих іншими препаратами.

При цьому Ґуднасон наголосив: більшість хворих на COVID-19, які щепилися повторно, переносять захворювання в легкій формі й не потребують госпіталізації. Невакциновані з COVID-19 втричі частіше потрапляють до лікарень, ніж вакциновані, зазначив головний епідеміолог Ісландії, і закликав людей щепитися.

Зростання захворюваності головний епідеміолог Ісландії пов'язує з поширенням штаму коронавірусу «Дельта», який, як стверджується, може уражати й вакцинованих. Ґуднасон визнав, що через це масова вакцинація не призвела до колективного імунітету, на який сподівалася ісландська влада.

За словами Ґуднасона, система охорони здоров'я Ісландії наразі «перебуває на межі». У разі подальшого зростання захворюваності на COVID-19 коронавірусні обмеження в країні можуть посилити. Їх, нагадаємо, на тлі успішної вакцинації зняли наприкінці червня 2021 року.

На тлі четвертої хвилі COVID-19 в Ісландії продовжили коронавірусні обмеження, зокрема зобов’язують дотримуватися соціальної дистанції та забороняють збиратися групами більше 200 людей. А з 16 серпня навіть вакциновані подорожувальники в Ісландію повинні здати ПЛР-тест протягом 28 годин по прибутті в країну.

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