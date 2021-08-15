Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Ісландії проти коронавірусу вакцинували понад 70% людей, але вже кажуть про четверту хвилю COVID-19

Головний епідеміолог Ісландії визнає, що вакцинація не призвела до утворення колективного імунітету - але все одно закликає щепитися
Ісландія — один із лідерів за темпами вакцинації проти коронавірусу — готується до четвертої хвилі COVID-19 та посилює обмеження.
В Ісландії проти коронавірусу вакцинували понад 70% людей, але вже кажуть про четверту хвилю COVID-19 Фото: з вільних джерел

Про це повідомляють RUV і The Iceland Review, пише "Громадське".

Захворюваність на COVID-19 в Ісландії зростає із середини липня. У країні з населенням понад 350 тисяч усього виявили менше 10 тисяч хворих на коронавірусну хворобу. Але тоді як з початку 2021 року фіксували не більше кількадесятьох випадків COVID-19 на день, в деякі дні серпня це число перевищило сотню.

В Ісландії повністю вакциновані проти COVID-19 понад 255 тисяч людей, або понад 72% населення. У країні використовують препарати Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. Із серпня вакцинуватися дозволили дітям з 12 років. Але попри одні з найвищих у світі темпів вакцинації захворюваність не падає.

За даними головного епідеміолога Ісландії Торольфура Ґуднасона, станом на 12 серпня більшість інфікованих коронавірусом у новій хвилі (637) отримали вакцину Johnson & Johnson. Це 1,19% від усіх імунізованих цією вакциною. Приблизно такий же відсоток інфікованих і серед вакцинованих іншими препаратами.

При цьому Ґуднасон наголосив: більшість хворих на COVID-19, які щепилися повторно, переносять захворювання в легкій формі й не потребують госпіталізації. Невакциновані з COVID-19 втричі частіше потрапляють до лікарень, ніж вакциновані, зазначив головний епідеміолог Ісландії, і закликав людей щепитися.

Зростання захворюваності головний епідеміолог Ісландії пов'язує з поширенням штаму коронавірусу «Дельта», який, як стверджується, може уражати й вакцинованих. Ґуднасон визнав, що через це масова вакцинація не призвела до колективного імунітету, на який сподівалася ісландська влада.

За словами Ґуднасона, система охорони здоров'я Ісландії наразі «перебуває на межі». У разі подальшого зростання захворюваності на COVID-19 коронавірусні обмеження в країні можуть посилити. Їх, нагадаємо, на тлі успішної вакцинації зняли наприкінці червня 2021 року.

На тлі четвертої хвилі COVID-19 в Ісландії продовжили коронавірусні обмеження, зокрема зобов’язують дотримуватися соціальної дистанції та забороняють збиратися групами більше 200 людей. А з 16 серпня навіть вакциновані подорожувальники в Ісландію повинні здати ПЛР-тест протягом 28 годин по прибутті в країну.

Читайте також: Уряд продовжить карантин до 1 жовтня

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 08 2021 10:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття

Режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.