В Іспанії 90-річний чоловік запобіг трагедії через бомбу часів громадянської війни
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters, цитуючи повідомлення поліції.
У місті Маелья біля Сарагоси, на північному заході країни, призупинили роботи на будмайданчику після того, як чоловік розповів, що бачив влучання бомби у цю ділянку, але вибуху після того не було. Йому на момент подій було шість років.
Після прибуття фахівців під землею виявили 50-кілограмову бомбу, скинуту італійськими повітряними силами, які під час громадянської війни 1936-39 років підтримували армію Франціско Франко.
Сапери контрольовано підірвали бомбу 10 січня, але оприлюднили інформацію про це лише у неділю.
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