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В Іспанії 90-річний чоловік запобіг трагедії через бомбу часів громадянської війни

У місті Маелья біля Сарагоси, на північному заході країни, призупинили роботи на будмайданчику після того, як чоловік розповів, що бачив влучання бомби у цю ділянку, але вибуху після того не було.
В Іспанії завдяки 90-річному чоловіку дізналися про присутність на території будівельного майданчика бомби часів громадянської війни та запобігли трагедії.
В Іспанії 90-річний чоловік запобіг трагедії через бомбу часів громадянської війни Фото: Твіттер

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters, цитуючи повідомлення поліції.

У місті Маелья біля Сарагоси, на північному заході країни, призупинили роботи на будмайданчику після того, як чоловік розповів, що бачив влучання бомби у цю ділянку, але вибуху після того не було. Йому на момент подій було шість років. 

Після прибуття фахівців під землею виявили 50-кілограмову бомбу, скинуту італійськими повітряними силами, які під час громадянської війни 1936-39 років підтримували армію Франціско Франко. 

Сапери контрольовано підірвали бомбу 10 січня, але оприлюднили інформацію про це лише у неділю.

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18 01 2022 10:35
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