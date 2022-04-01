В Іспанії фіксують перші випадки флурони

Це поодинокі випадки. Це не норма, і поки йдеться про легкий перебіг

У Каталонії виявили перші випадки флурони – інфікування одночасно грипом і коронавірусом.

Випадки зараження підтвердила директорка каталонської служби охорони здоров'я Джемма Крейвінкель, повідомляє Укрінформ із посиланням на Euro Weekly News.

За даними Міністерства охорони здоров'я, випадки захворювання мають "легкий" характер.

"Це поодинокі випадки. Це не норма, і поки йдеться про легкий перебіг", - заявила Крейвінкель і нагадала, що звичайні захворювання також можуть поєднувати кілька вірусів.

Зазначається, що обидва віруси дають задишку, адже вони вражають верхні дихальні шляхи.

Нагадаємо: флурона - поєднання слів грип (flue - ред.) і корона - вперше була виявлена ​​в Ізраїлі у вагітної жінки, яка була заражена обома вірусами одночасно. Усі її симптоми були легкими. Захворювання не є новим штамом коронавірусу, як Омікрон чи Дельта, хоча досі не було відомо про такі випадки інфікування, коли пацієнтів вражав не один вірус, а два.

В Іспанії повністю вакциновано від COVID-19 близько 90% дорослого населення.