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В Іспанії у грудні інфляція стала найвищою за майже три десятиліття

За попередніми даними іспанського статистичного відомства, у грудні 2021 року інфляція склала 6,7%, порівняно з груднем 2020 - найбільше за майже тридцять років.
В Іспанії у грудні інфляція стала найвищою за майже три десятиліття Фото: Економічна правда

Як пише "Економічна правда", про це повідомляє El Pais.

Листопадовий показник 5,5% був найбільшим максимумом з жовтня 1922 року, а грудневі 6,7% - з березня 1992 року. 

Індекс споживчих цін в Іспанії вже дев’ятий місяць поспіль перевищує 2%, які Європейський центральний банк вважає "ідеальним" показником.

Головним чинником зростання цін називають подорожчання електроенергії, що у свою чергу впливає ще на низку груп товарів. Очікується, що за фінальними даними саме електроенергія виявиться товаром, який подорожчав найбільше. 

У попередні місяці серед товарів, які дорожчають найшвидше, були також пальне і продукти харчування, але цього разу їм прогнозують дещо менше подорожчання. 

 
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30 12 2021 17:19
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