БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗа попередніми даними іспанського статистичного відомства, у грудні 2021 року інфляція склала 6,7%, порівняно з груднем 2020 - найбільше за майже тридцять років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Іспанії у грудні інфляція стала найвищою за майже три десятиліття
Фото: Економічна правда
Як пише "Економічна правда", про це повідомляє El Pais.
Листопадовий показник 5,5% був найбільшим максимумом з жовтня 1922 року, а грудневі 6,7% - з березня 1992 року.
Індекс споживчих цін в Іспанії вже дев’ятий місяць поспіль перевищує 2%, які Європейський центральний банк вважає "ідеальним" показником.
Головним чинником зростання цін називають подорожчання електроенергії, що у свою чергу впливає ще на низку груп товарів. Очікується, що за фінальними даними саме електроенергія виявиться товаром, який подорожчав найбільше.
У попередні місяці серед товарів, які дорожчають найшвидше, були також пальне і продукти харчування, але цього разу їм прогнозують дещо менше подорожчання.
Нагадаємо, що інфляція в Японії досягла максимуму за 2 роки
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30 12 2021 17:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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