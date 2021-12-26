В Іспанії заборонили курити на пляжах: порушників штрафуватимуть на €2000 Нове законодавство запропонували ухвалити зелені. Уряд Іспанії наголошував, що планує зробити пляжі вільними від паління, а місцевій владі дозволили штрафувати порушників закону на 2000 євро.

Парламент Іспанії ухвалив закон, яким заборонив людям курити на пляжах, аби таким чином очистити їх від недопалків.

Фото: з вільного доступу

Про це передає The Times. Окрім куріння на пляжах заборонили також використовувати одноразові пакети. А ще документ покликаний заохотити людей повертати тару, наприклад пляшки, назад у магазини. Нове законодавство запропонували ухвалити зелені. Уряд Іспанії наголошував, що планує зробити пляжі вільними від паління, а місцевій владі дозволили штрафувати порушників закону на 2000 євро. Нагадаємо: прем'єр-міністр країни Педро Санчес раніше оголошував, що влада хоче до 2050 року зробити Іспанію вуглецево-нейтральною країною. Захист довкілля він назвав ключовим елементом в роботі свого уряду. Читайте також: У Литві штрафуватимуть за куріння на балконах багатоквартирних будинків

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