В Іспанії затримали 23 людей під час наймасштабнішої за 10 років операції проти російської мафії

За даними слідства, затримані хотіли контролювати ключові сфери іспанської економіки.

Розслідування триває з 2013 року, коли правоохоронці помітили, що діяльність російської мафії активізувалася, повідомляє "Громадське". Слідчі вважають, що Іспанія стала "відправною точкою для відмивання грошей злочинних організацій з країн колишнього Радянського Союзу".

Згідно з розслідуванням, члени мафії використовували гроші, отримані незаконним шляхом (за вбивства, вимагання, торгівлю наркотиками, зброєю, людьми), щоб проникнути у державні установи.

"Одні (представники - ред.) залишалися непоміченими та діяли у тіні, інші - брали активну участь у політиці, підтримуючи тісний контакт із різними держслужбовцями, яких намагалися залучити до своєї організації", - йдеться у повідомленні.

Крім того, через зв'язки з державними установами мафія мала захист від розслідування, яке проводила поліція, кажуть слідчі.

Правоохоронці встановили, що члени мафії використовували гроші для придбання земельних ділянок для розкішної забудови, побудови ресторанів, човнів, а також планували придбати один із нічних клубів на острові Ібіца, "щоб керувати нічним життям і громадським харчуванням".

Загалом поліцейські затримали 23 членів мафії, зокрема топкерівників. В іспанських містах провели обшуки, під час яких вилучили вогнепальну зброю, 300 тисяч євро готівкою, діаманти, криптовалютні рахунки та 16 елітних автівок.