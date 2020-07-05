В Іспанії знайшли документальний фільм, який може бути першою звуковою стрічкою, зрежисованою жінкою
Про це повідомляє The Guardian, зазначає "Громадське".
8-хвилинний документальний фільм, знятий на Балеарських островах, передали у Національний кіноархів у 1982 році. Тоді стрічку визначили, як німий фільм 1926 році, знятий режисером-чоловіком.
Під час карантину співробітники архіву передивилися "Мальорку". Вони помітили, що режисером є жінка - Марія Фортеза. Експерти не знайшли жодних інших згадок про режисерку в архівах.
У фільмі Фортеза показує, як рибалки відпливають на човнах, діти граються на вулицях, ченці черпають воду з криниць, а також додає короткі пояснення про те, що бачать глядачі.
У кіноархіві вважають, що фільм зняли приблизно у 1932-1934 році. Таким чином стрічка може стати першим іспанським звуковим кіно, зрежисованим жінкою. Досі такою вважається фільм Росаріо Пі "Гірський кіт", знятий у 1935 році.
Журналістка Лаура Джурадо знайшла, що Марія Фортеза була співачкою та дружиною оператора Рамона Шебеди. Він також був оператором в її стрічці.
Директор Національного архіву Іспанії розповів, що заголовки про режисерку та документальний фільм - це чудово, але варто питати себе, чому світ досі не знає імен усіх жінок у режисурі.
"Чому у 2020 році все ще є імені жінок-режисерок, яких ми досі не знаємо? Що сталося, щоб це було так. Шість тижнів тому ми думали, що все вже є в історії й таке відкриття неможливе", - сказав Джосето Чедан.
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