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В ISW спрогнозували, як нестача боєприпасів у ЗСУ вплине на ситуацію на фронті

19 грудня 2023, 09:31
В ISW спрогнозували, як нестача боєприпасів у ЗСУ вплине на ситуацію на фронті
Фото з вільного доступу
Це спонукає ЗСУ перерозподіляти артилерійські боєприпаси та змінювати військові завдання.

В ISW зреагували на затримку надання Україні західної допомоги та   заяву командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського, який повідомив про згортання деяких операцій через нестачу боєприпасів. За словами Тарнавського, українським силам по всій лінії фронту бракує 122-мм та 152-мм снарядів.

Про це йдеться у звіті військових аналітиків (ISW).

Командувач визнав, що це спонукає ЗСУ перерозподіляти артилерійські боєприпаси та змінювати військові завдання.

Про нестачу артилерійських боєприпасів у ЗСУ 18 грудня заявив також заступник міністра оборони України генерал Іван Гаврилюк.

Фахівці ISW зауважили, що від початку війни обидві сторони витратили значну частину снарядів зі своїх запасів 122-мм та 152-мм радянських часів, що спонукало їх шукати запаси за кордоном.

росія отримала відповідну допомогу від Північної Кореї. Україна шукає підтримки серед західних союзників.

Водночас, на думку аналітиків, незрозуміло, що може стати перешкодою для України в отриманні нових 122-мм та 152-мм артилерійських снарядів.

Фахівці також нагадали, що українська армія все частіше використовує на полі бою отримані від Заходу 155-мм снаряди, тому затримки західної допомоги могли б вплинути саме на постачання цих снарядів.

Гаврилюк заявив, що зараз Україна зосереджується на внутрішньому виробництві безпілотників, щоб компенсувати дефіцит артилерії, і планує виробляти 155-мм боєприпаси в Україні разом із західними компаніями у 2024 році.

Нестача артилерії та затримки допомоги Заходу у сфері безпеки створять невизначеність в українських оперативних планах і, ймовірно, змусять українські сили економити ресурси, що може змусити українські сили приймати жорсткі рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту над секторами з обмеженою територією невдачі завдають найменшої шкоди”, – вважають аналітики.

російська служба BBC з посиланням на українських посадовців повідомила, що Україні доводиться періодично змінювати плани на 2024 рік з огляду на ситуацію на фронті. А через затримку допомоги Заходу стає важче робити військові розрахунки.

Нестача артилерії та затримки західної допомоги, швидше за все, зменшать здатність України планувати та готуватися до цих дій. Затримки в конкретному оперативному плануванні України та забезпеченні матеріальними засобами, необхідними для підготовки до контрнаступу, ймовірно, у свою чергу призведуть до затримки проведення контрнаступальних операцій у 2024 році”, – резюмували аналітики.

ЗСУвійна в Україніросія окупантивиробництво зброї

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