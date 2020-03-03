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В Італії коронавірусом заразилися понад дві тисячі людей, у Південній Кореї - понад чотири тисячі

З початку спалаху коронавірусу від хвороб, спричинених інфекцією, померли 3 117 людей
Кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі зросла до 90 936. Більшість випадків інфікування, 80 026, зафіксували на материковому Китаї. Продовжує зростати кількість інфікованих у Південній Кореї — до 4 812 та Італії — до 2 036.
В Італії коронавірусом заразилися понад дві тисячі людей, у Південній Кореї - понад чотири тисячі Фото: з вільних джерел

Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса, передає "Громадське".

Також відомо про 706 випадків зараження серед людей на круїзному лайнері Diamond Princess, що стояв на 14-денному карантині в порту Японії. На борту було 25 українців — усі члени екіпажу. 

З початку спалаху коронавірусу від хвороб, спричинених інфекцією, померли 3 117 людей, зокрема 66 в Ірані та 52 в Італії. Водночас 47 995 пацієнтам вдалося одужати.

Нагадаємо, що світові фінансові ринки продовжили падіння, зумовлене спалахом китайського коронавірусу. Ключові індекси Європи та США впали, водночас азійські частково зросли.

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03 03 2020 11:40
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