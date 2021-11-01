В Італії починається найбільший за 30 років судовий процес над мафією: 355 обвинувачених

У судовому процесі за участю 355 обвинувачених, понад 900 свідків обвинувачення і 400 адвокатів також будуть присутні безпрецедентні 58 державних свідків, готових порушити кодекс мовчання і розкрити секрети клану

Сотні членів "Ндрангети", наймогутнішого мафіозного угрупування Італії, постануть перед судом в Калабрії цього тижня в рамках найбільшого за останні три десятиліття судового процесу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Очікується, що суд над злочинним синдикатом і його спільниками - серед яких політики, державні службовці, поліція і "білі комірці" - триватиме понад два роки.

У судовому процесі за участю 355 обвинувачених, понад 900 свідків обвинувачення і 400 адвокатів також будуть присутні безпрецедентні 58 державних свідків, готових порушити кодекс мовчання і розкрити секрети клану.

Судовий процес проводиться в спеціально обладнаному приміщенні в самому центрі території Ндрангети в Калабрії, найбіднішому регіоні Італії. Він спрямований тільки на одну групу - сім'ю Манкузо і її філії.

Під час недавнього попереднього слухання знадобилося три години тільки для того, щоб прочитати імена обвинувачених, в тому числі боса Луїджі Манкузо, який провів майже 20 років в тюрмах.

У суді звинувачення представляє найвідоміший прокурор Італії по боротьбі з мафією Нікола Граттер, який живе під охороною поліції понад 30 років.

Розмах судового процесу затьмарює лише перше італійський "максі-судовий розгляд" 1986-1987 років в Палермо проти сицилійської Коза Ностри і її мережі пов'язаних сімей. Тоді було засуджено 338 осіб. Пізніше місцева мафія вбила прокурорів Джованні Фальконе і Паоло Борселліно.

Майбутня справа частково відрізняється ще й тим, що націлена на одну з приблизно сотень родин Ндрангети. Проте, вона важлива не тільки через свій масштаб, а ще й через те, що до неї залучені так багато юристів, політиків, державних службовців та підприємців, які допомагають роботі "Ндрангети".

Звинувачення включають участь в мафіозних групах, вбивство і замах на вбивство, незаконний обіг наркотиків, здирництво, лихварство, розголошення службових таємниць, зловживання службовим становищем, зберігання вкрадених товарів і відмивання грошей.

Нагадаємо, що в Іспанії затримали 23 людей під час наймасштабнішої за 10 років операції проти російської мафії