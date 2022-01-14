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В Італії поліція обурена закупівлею рожевих захисних масок

Ми не будемо носити рожеві маски. Вони не підходять для нашої форми
Профспілка італійських поліцейських поскаржилася голові поліції Лабмерто Джанніні з приводу закупівлі рожевих захисних масок, стверджуючи, що підбір кольору шкодить іміджу інституції.
В Італії поліція обурена закупівлею рожевих захисних масок Фото: з вільного доступу
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє La Repubblica.
 
"Ми не будемо носити рожеві маски. Вони не підходять для нашої форми", - йдеться у листі профспілки.
 
Раніше низка поліцейських дільниць в містах Павія, Варезе, Феррара, Сіракузи, Болонья та Венеція отримали засоби індивідуального захисту, які потрібно носити під час служби, зокрема, рожеві маски Ffp2.
 
"З огляду на дану нами присягу необхідно, щоб уніформа носилася з пристойністю та повагою до інституції. Особливо в історичний момент, коли зростає відраза до сил правопорядку, стає необхідним тверезий підхід і повага до одягненої уніформи. Тому не рекомендується використовувати непридатні аксесуари, які не представляють інституцію", - йдеться у листі профспілки.
 
На думку поліцейських, рожеві маски не додають поліції авторитетності.
 
У зв'язку з цим поліція просить Джанніні про "негайне втручання, спрямоване на те, щоб колеги працювали з масками іншого кольору (білими, синіми, блакитними чи чорними)".
 
У профспілці додали, що через два роки після початку пандемії COVID-19 придбати відповідні маски буде легко.
 
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14 01 2022 15:43
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