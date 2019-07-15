В Італії поліція вилучила у праворадикалів арсенал зброї у межах розслідування справи найманців
Зброю, а також нацистську символіку, вилучили у кількох містах Італії - в провінціях Турина, Варезе, Павії, Новари та Форлі. Арсенал складався з 9 бойових рушниць, 20 багнетів, 306 одиниць вогнепальної зброї і навіть ракети класу “повітря-повітря” виробництва Франції з позначкою приналежності збройним силам Катару. Заарештовані троє осіб - громадян Італії, які намагалися продати цю зброю, повідомляє "Громадське".
Операція стала частиною ширшого розслідування участі італійських праворадикалів у збройному конфлікті на Донбасі на боці проросійських сил. Слідчі перехопили телефонну розмову одного з італійських бойовиків в Україні, в якій той обговорював купівлю зброї через посередників. Імовірно, потім її планували використати в конфлікті на Донбасі.
Фото: Поліція Турина
Фото: Поліція Турина
Фото: Поліція Турина
Нагадаємо, що станом на 13 липня бойовики 24 рази порушили "тишу", двоє військових постраждали.
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