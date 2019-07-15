Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Італії поліція вилучила у праворадикалів арсенал зброї у межах розслідування справи найманців

Зброю, а також нацистську символіку, вилучили у кількох містах Італії - в провінціях Турина, Варезе, Павії, Новари та Форлі
Поліція італійського міста Турин вилучила у праворадикалів арсенал зброї у межах розслідування справи найманців, які воювали на боці бойовиків на Донбасі.
В Італії поліція вилучила у праворадикалів арсенал зброї у межах розслідування справи найманців Фото: Поліція Турина

Зброю, а також нацистську символіку, вилучили у кількох містах Італії - в провінціях Турина, Варезе, Павії, Новари та Форлі. Арсенал складався з 9 бойових рушниць, 20 багнетів, 306 одиниць вогнепальної зброї і навіть ракети класу “повітря-повітря” виробництва Франції з позначкою приналежності збройним силам Катару. Заарештовані троє осіб - громадян Італії, які намагалися продати цю зброю, повідомляє "Громадське".

Операція стала частиною ширшого розслідування участі італійських праворадикалів у збройному конфлікті на Донбасі на боці проросійських сил. Слідчі перехопили телефонну розмову одного з італійських бойовиків в Україні, в якій той обговорював купівлю зброї через посередників. Імовірно, потім її планували використати в конфлікті на Донбасі. 


Фото: Поліція Турина
 

Фото: Поліція Турина
 


Фото: Поліція Турина

Нагадаємо, що станом на 13 липня бойовики 24 рази порушили "тишу", двоє військових постраждали.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 07 2019 16:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.