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В Італії пропонують заборонити подорожі між регіонами на Різдво і Новий рік

Повністю заборонити пересування між регіонами пропонують на період з 20 грудня до 6 січня
В Італії пропонують повністю заборонити рух між регіонами у період святкування Різдва та Нового року.
В Італії пропонують заборонити подорожі між регіонами на Різдво і Новий рік Фото: ria.ru

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera, про це йдеться у проєкті рішення щодо карантинних обмежень у святковий час, який прем’єр Джузеппе Конте має підписати 3 грудня.

Повністю заборонити пересування між регіонами пропонують на період з 20 грудня до 6 січня. 

Частина уряду, включно з прем’єром, пропонують залишити певні винятки для пересування, але частина керівників регіонів - разом з міністром охорони здоров’я - закликають до тотальної заборони - через побоювання, що святкування з родичами і друзями призведуть до нової хвилі заражень. 

Наразі передбачається, що з настанням періоду "локдауну" єдиним винятком для дозволу на проїзд буде повернення до постійного місця проживання.

Тим, хто планує проводити свята у заміських будинках в іншій частині країни, потрібно буде приїхати туди заздалегідь. 

Серед ймовірних винятків - повернення до родини чи поїздка до батьків, у тому числі для студентів, що вчаться в інших містах - щоб уникнути великого пасажиропотоку перед закриттям регіонів.

Останніми днями в Італії здебільшого реєстрували 25-28 тисяч заражень на добу, тоді як найвищим показником залишається понад 40 тисяч 13 листопада.

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30 11 2020 16:30
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