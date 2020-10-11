В Італії ще п'ять регіонів перейдуть до "помаранчевої зони" та закриють ресторани

Ще п’ять італійських регіонів через погіршення сиутації з коронавірусом з 11 листопада перейдуть до "помаранчевої зони" з жорсткішим карантином, що означає закриття ресторанів та обмеження в'їзду-виїзду з регіону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Це Лігурія, Тоскана, Умбрія, Базиліката та Абруццо

Провінція Больцано та, найбільш імовірно, Кампанія перейдуть до "червоної зони" із найжорсткішими обмеженнями. Наразі "червоні" вже чотири регіони - Ломбардія, Калабрія, П’ємонт та гірська область Валле д’Аоста.

У своєму тижневому звіті міністерство охорони здоров’я зазначає, що ситуація з епідемією стрімко погіршується на всій території країни. Індекс поширення вірусу (який показує, скільки в середньому людей інфікує один хворий) в середньому перевищує 1,7, а заповненість лікарнень наближається до критичної.

Нагадаємо, з 5 листопада до 3 грудня Італія запровадила комендантську годину та ще низку обмежень на всій території країни.

У "помаранчевих" зонах обмежується в’їзд-виїзд з регіону - окрім випадків, коли для цього є нагальна необхідність, так само обмежується виїзд зі своїх муніципалітетів. Ресторани зможуть працювати тільки на доставку або продавати страви з собою.

У "червоній зоні", на додачу до цього, закривають непродуктові магазини (крім аптек і кіосків преси), призупиняються усі спортивні події.

На відміну від весни, навіть у регіонах найбільшого ризику не закривають перукарні, дитсадки та початкові школи.

Нагадаємо, що Степанов пропонує ввести карантин вихідного дня з 14 листопада