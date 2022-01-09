В Італії скасували концерт гурту Сергія Жадана, щоб не "збирати гроші на війну"
Про це Сергій Жадан написав у Facebook.
Перед цим гурт "Жадан і Собаки" оголосив, шо наприкінці серпня вирушає в благодійний європейський тур на підтримку добровольчого харківського батальйону "Хартія".
"Жадан і Собаки" стояли при витоках створення цього добровольчого формування та максимально підтримують його від першого дня війни. Військо України нині є головною нашою надією та розраховує на підставлене нами плече", - йдеться в оголошенні гурту.
Так, у планах гурту концерти у Польщі, Чехії, Німеччині, Литві, Словаччині, Австрії тощо.
Однак концерт у Мілані був скасований. Представники Slaughter Club написали Жадану, що "збирати гроші на війну" в Італії заборонено.
У Facebook Сергій Жадан заявив, що частина європейців "далі граються в пацифізм та подвійні стандарти" та вважають, що захищаючи свої життя й свою країну, українці порушують якісь уявлення про мир і гармонію.
"Чесно, кажучи, соромно й огидер. Доки українці тримають каркас вільної Європи, європейці ліниво тусять, намагаючись не лізти в політику. Схоже, ХХ століття не всіх навчило відповідальності", - пише Жадан.
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