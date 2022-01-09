В Італії скасували концерт гурту Сергія Жадана, щоб не "збирати гроші на війну"

Про це Сергій Жадан написав у Facebook.

Перед цим гурт "Жадан і Собаки" оголосив, шо наприкінці серпня вирушає в благодійний європейський тур на підтримку добровольчого харківського батальйону "Хартія".

"Жадан і Собаки" стояли при витоках створення цього добровольчого формування та максимально підтримують його від першого дня війни. Військо України нині є головною нашою надією та розраховує на підставлене нами плече", - йдеться в оголошенні гурту.

Так, у планах гурту концерти у Польщі, Чехії, Німеччині, Литві, Словаччині, Австрії тощо.

Однак концерт у Мілані був скасований. Представники Slaughter Club написали Жадану, що "збирати гроші на війну" в Італії заборонено.