В Італії ввели обов’язкову вакцинацію для людей 50+

Сьогоднішні заходи мають на меті подбати про функціонування нашої медичної системи та водночас дозволять не зачиняти навчальні заклади та установи

Уряд Італії прийняв постанову про обов’язкову вакцинацію проти COVID-19 для всіх людей віком від 50 років.

Рішення уряду набуває чинності негайно і діятиме щонайменше до 15 червня.

Раніше в Італії зробили обов'язковою вакцинацію проти COVID-19 для викладачів і медичних працівників, а з жовтня всі працюючі особи, аби бути допущеними до робочого місця, мали зробити щеплення або пред'явити негативний результат тесту на коронавірус. Відмова тягне за собою відсторонення від роботи без збереження заробітної плати.

"Сьогоднішні заходи мають на меті подбати про функціонування нашої медичної системи та водночас дозволять не зачиняти навчальні заклади та установи", - заявив прем'єр-міністр Маріо Драгі.

Від лютого 2020 року в Італії зафіксували понад 138 000 смертей від коронавірусу. За кількістю смертей країна посідає друге місце у Європі - після Британії.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 6 січня зафіксували 298 285 386 випадків зараження коронавірусом, у тому числі 5 482 253 летальні, одужали 256 814 882 особи.