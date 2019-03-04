CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Сардинії неподалік від курорту Порто-Черво виявили загиблу самку кита, в животі якої знайшли ненароджене дитинча та 22 кілограми пластикового сміття.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Італії виявили загиблу вагітну самку кита, в її шлунку було 22 кг пластику
У шлунку тварини виявили мішки для сміття, рибальські сіті
Фото: facebook.com/SergioCostaMinistroAmbiente
У шлунку тварини виявили мішки для сміття, рибальські сіті, упаковку рідини для прання та інший пластик, повідомив міністр навколишнього середовища і захисту суші й моря Італії Серджіо Коста.
"Ми використовували зручну одноразову упаковку всі ці роки - і сьогодні розплачуємося за наслідки", - наголосив Коста.
Також, у шлунку кита, якого викинуло на узбережжя Філіппін, виявили 40 кілограмів пластикових пакетів, кажуть дослідники.
Тварина була заповнена "найбільшою кількістю пластику, який коли-небудь бачили всередині китів".
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