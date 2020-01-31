В Італії зафіксували два випадки зараження коронавірусом: країна припиняє польоти в Китай
Про це повідомляє ANSA з посиланням на заяву прем'єр-міністра країни Джузеппе Конте, повідомляє "Громадське".
Після виявлення інфекції в країні Конте оголосив про припинення авіасполучення з Китаєм.
За даними агентства, захворювання знайшли у туристів, які приїхали 23 січня в Мілан з Китаю. Обоє вони родом з китайського міста Ухань, яке стало епіцентром спалаху. Туристи перебували в Римі, коли відчули себе погано, їх госпіталізували співробітники швидкої допомоги.
Міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца зазначив, що факт появи випадків нового захворювання на території Італії є "цілком нормальним", з огляду на статистику.
"Ситуація серйозна, але не потрібно турбуватися, ситуація повністю під контролем", - додав міністр.
Нагадаємо, що ЄС підключив Швейцарію до своєї системи швидкого оповіщення у зв'язку з коронавірусом.
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