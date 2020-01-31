В Італії зафіксували два випадки зараження коронавірусом: країна припиняє польоти в Китай

"Ситуація серйозна, але не потрібно турбуватися, ситуація повністю під контролем"

В Італії зафіксували два випадки зараження новим китайським коронавірусом.

Про це повідомляє ANSA з посиланням на заяву прем'єр-міністра країни Джузеппе Конте, повідомляє "Громадське".

Після виявлення інфекції в країні Конте оголосив про припинення авіасполучення з Китаєм.

За даними агентства, захворювання знайшли у туристів, які приїхали 23 січня в Мілан з Китаю. Обоє вони родом з китайського міста Ухань, яке стало епіцентром спалаху. Туристи перебували в Римі, коли відчули себе погано, їх госпіталізували співробітники швидкої допомоги.

Міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца зазначив, що факт появи випадків нового захворювання на території Італії є "цілком нормальним", з огляду на статистику.

"Ситуація серйозна, але не потрібно турбуватися, ситуація повністю під контролем", - додав міністр.

Нагадаємо, що ЄС підключив Швейцарію до своєї системи швидкого оповіщення у зв'язку з коронавірусом.