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Італія виявила бажання брати участь у роботі нормандського формату

Італія виступає за розширення європейської участі в роботі з врегулювання ситуації в Україні і сама готова приєднатися до зусиль, які вже роблять Німеччина і Франція
Він нагадав, що зняття санкцій з Росії закріплене в програмі уряду Італії, який прийшов до влади в 2018 році, але перш, ніж це станеться, повинні бути виконані Мінські угоди.
Італія виявила бажання брати участь у роботі нормандського формату Фото: instpres.univ.kiev.ua
"На підставі перших слів нового президента України ми вважаємо, що є перспективи відновлення діалогу, щоб збалансувати ситуацію, - сказав він. - Ми також вважаємо, що Євросоюз може грати більшу, ніж зараз, роль у виконанні Мінських угод, можливо, брати участь у моніторингу їх виконання, чим поки що займаються тільки Франція і Німеччина", - заявив в інтерв'ю ТАСС заступник міністра закордонних справ Італії Манліо Ді Стефано на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму, інформує "Європейська правда".
 
Відповідаючи на уточнююче питання, чи означає це, що Італія також хотіла б брати участь у такій роботі в рамках нормандського формату, Ді Стефано відповів ствердно.
 
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06 06 2019 19:25
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