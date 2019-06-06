Італія виявила бажання брати участь у роботі нормандського формату Італія виступає за розширення європейської участі в роботі з врегулювання ситуації в Україні і сама готова приєднатися до зусиль, які вже роблять Німеччина і Франція

Він нагадав, що зняття санкцій з Росії закріплене в програмі уряду Італії, який прийшов до влади в 2018 році, але перш, ніж це станеться, повинні бути виконані Мінські угоди.

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"На підставі перших слів нового президента України ми вважаємо, що є перспективи відновлення діалогу, щоб збалансувати ситуацію, - сказав він. - Ми також вважаємо, що Євросоюз може грати більшу, ніж зараз, роль у виконанні Мінських угод, можливо, брати участь у моніторингу їх виконання, чим поки що займаються тільки Франція і Німеччина", - заявив в інтерв'ю ТАСС заступник міністра закордонних справ Італії Манліо Ді Стефано на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму, інформує "Європейська правда" Відповідаючи на уточнююче питання, чи означає це, що Італія також хотіла б брати участь у такій роботі в рамках нормандського формату, Ді Стефано відповів ствердно. Читайте також: Зеленський заявив Меркель, що зацікавлений у "Нормандському форматі"

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