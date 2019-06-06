ПОЛІТИКА НОВИНИВін нагадав, що зняття санкцій з Росії закріплене в програмі уряду Італії, який прийшов до влади в 2018 році, але перш, ніж це станеться, повинні бути виконані Мінські угоди.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Італія виявила бажання брати участь у роботі нормандського формату
Італія виступає за розширення європейської участі в роботі з врегулювання ситуації в Україні і сама готова приєднатися до зусиль, які вже роблять Німеччина і Франція
Фото: instpres.univ.kiev.ua
"На підставі перших слів нового президента України ми вважаємо, що є перспективи відновлення діалогу, щоб збалансувати ситуацію, - сказав він. - Ми також вважаємо, що Євросоюз може грати більшу, ніж зараз, роль у виконанні Мінських угод, можливо, брати участь у моніторингу їх виконання, чим поки що займаються тільки Франція і Німеччина", - заявив в інтерв'ю ТАСС заступник міністра закордонних справ Італії Манліо Ді Стефано на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму, інформує "Європейська правда".
Відповідаючи на уточнююче питання, чи означає це, що Італія також хотіла б брати участь у такій роботі в рамках нормандського формату, Ді Стефано відповів ствердно.
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06 06 2019 19:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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