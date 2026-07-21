В Італії заявили, що Україна вже досягла своєї головної мети у війні з росією

Міністр також висловив переконання, що війна завершиться лише тоді, коли росія припинить обстрілювати Україну хоча б на 24–48 годин.

В Італії переконані, що Україна вже здобула головну перемогу у війні, оскільки росії не вдалося реалізувати початковий план вторгнення.

Про це заявив міністр оборони Гвідо Крозетто, повідомляє Il Sole 24 Ore.

"Чотири роки тому всі думали, що росія дістанеться Києва за тиждень", – підкреслив міністр, нагадавши, що США тоді навіть підготували літак для можливої евакуації Зеленського. Натомість сьогодні росія "застрягла на лінії фронту", втрачаючи 30 тисяч військових на місяць через загиблих і поранених.

Крозетто наголосив, що Україна не лише зберегла державність, а й змінила підходи до ведення сучасної війни – широке застосування безпілотників стало прикладом для армій світу. "Україна все ще існує; вона сильна і з кожним днем ускладнює війну для путіна. З її точки зору, вона вже перемогла, бо ніколи не мала наміру вторгнутися в росію, вона лише захищається", – сказав він.

Міністр також висловив переконання, що війна завершиться лише тоді, коли росія припинить обстрілювати Україну хоча б на 24–48 годин. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення такого не сталося жодного разу. Заяву Крозетто підтримав британський колега Вес Стрітінг, назвавши війну "приниженням для путіна".