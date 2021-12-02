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В Італії злодії за допомогою Instagram-сторінок знаменитостей грабували їхні будинки

Жертвою став футболіст "Інтеру"
У Мілані група грабіжників, яких прозвали "злодії-акробати", за допомогою тегів в Instagram-сторінках знаменитостей, грабувала їхні домівки.
В Італії злодії за допомогою Instagram-сторінок знаменитостей грабували їхні будинки

Серед жертв міланських злодіїв опинилась ведуча Ділетта Леотта та футболіст італійського клубу "Інтернаціонале" Ашраф Хакімі, повідомляє "Громадське".

Злодії слідкували за сторінками відомих людей в Instagram, щоб дізнатися, де розташовані їхні домівки, входи-виходи, як розміщені вікна та коли знаменитості були не вдома.

Угрупування з чотирьох чоловіків у віці від 17 до 44 років спеціально одягалися у люксовий одяг, щоб злитися з жителями дорогих кварталів. Правоохоронці прозвали їх "злодіями-акробатами" через те, як спритно вони залазили на зовнішні стіни будівель.

Жертвами грабіжників стали італійська телеведуча Ділетта Леотта та футболіст Ашраф Хакімі. Будинок ведучої злодії пограбували 6 червня минулого року. Тоді з її будинку винесли цінні речі на суму приблизно 150 тисяч євро (понад 5 млн грн): ювелірні вироби, дизайнерські сумочки та годинники Rolex. А ось у футболіста грабіжники викрали кілька годинників.

Наразі всіх членів угрупування затримали: одного підозрюваного взяли під варту у січні, ще трьох - у середу, 10 лютого. 

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12 02 2021 09:12
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