В Ізраїлі кажуть, що Україна не надала "жодного доказу" щодо походження зерна на судні Panormitis

30 квітня 2026, 21:55
В Ізраїлі кажуть, що Україна не надала
Фото: MarineTraffic / Filippos Filippou
Поліція Ізраїлю звернулася до української прокуратури з проханням надати додаткову інформацію та відповідні докази.
Ізраїль закликав Україну надати додаткову інформацію про походження зерна на борту судна Panormitis, адже запит Києва про правову допомогу, мовляв, "містив суттєві прогалини".
 
Про це заявило Міністерство закордонних справ Ізраїлю.
 
Там стверджують, що запит України про надання правової допомоги щодо судна Panormitis містив "суттєві прогалини у фактах" і не наводив "жодного доказу".
 
Так, поліція Ізраїлю звернулася до української прокуратури з проханням надати додаткову інформацію та відповідні докази. Водночас у відомстві додали, що судно Panormitis, яке "мало увійти в порт наступного тижня, вирішило покинути територіальні води Ізраїлю".
 
Раніше стало відомо, що судну Panormitis, яке, за даними Києва, перевозить викрадене з окупованих українських територій зерно, не дозволять розвантажитись в Ізраїлі. Таке рішення, однак, ухвалив не уряд Ізраїлю, а сама компанія-імпортер "Ценципер". В Україні згодом теж підтвердили, що зерновоз Panormitis прямує в нейтральні води. Однак Офіс генерального прокурора України зауважив, що це не означає зупинку кримінального провадження і не звільняє причетних осіб від відповідальності.
 
