В Ізраїлі мітинги: проти Нетаньяху, за припинення війни і повернення заручників
Про це повідомляє The Times of Israel
"Протестувальники вимагають від уряду зробити більше для негайного звільнення понад 130 заручників, які утримуються палестинськими терористами в Секторі Гази з 7 жовтня і відставки прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху", - пише видання.
Протести організував Форум родин заручників і зниклих безвісти. На ньому виступали організатори, які вимагаю припинення бойових дій в Секторі Гази і обміну з Хамас для повернення заручників.
Натомітсь Хамас вимагає припинення вогню як одну з передумов для будь-якої угоди.
Мітинг у Тель-Авіві транслювався одночасно з акцією протесту біля приватної резиденції Нетаньяху в Кесарії, де люди кричали: "Договір, негайно!"