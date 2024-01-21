В Ізраїлі мітинги: проти Нетаньяху, за припинення війни і повернення заручників

Демонстрації відбулись одразу в кількох містах країни: Тель-Авіві, Кесарії тіа Єрусалимі.

Про це повідомляє The Times of Israel

"Протестувальники вимагають від уряду зробити більше для негайного звільнення понад 130 заручників, які утримуються палестинськими терористами в Секторі Гази з 7 жовтня і відставки прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху", - пише видання.

Протести організував Форум родин заручників і зниклих безвісти. На ньому виступали організатори, які вимагаю припинення бойових дій в Секторі Гази і обміну з Хамас для повернення заручників.

Натомітсь Хамас вимагає припинення вогню як одну з передумов для будь-якої угоди.

Мітинг у Тель-Авіві транслювався одночасно з акцією протесту біля приватної резиденції Нетаньяху в Кесарії, де люди кричали: "Договір, негайно!"