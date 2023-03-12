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ПОЛІТИКА

В Ізраїлі понад 500 тис. людей вийшли на протести проти судової реформи — BBC

12 березня 2023, 11:20
В Ізраїлі понад 500 тис. людей вийшли на протести проти судової реформи — BBC
Фото: з вільного доступу
Це одні з наймасовіших мітингів в історії країни.

В суботу, 11 березня, понад 500 тисяч ізраїльтян вийшли на антиурядові протести по всій країні.

Про це повідомляє  BBC.

Рекордна кількість людей вийшла на вулиці у Хайфі, а ще близько 200 тисяч долучилися у Тель-Авіві. Мітинги тривають уже 10 днів і їх проводять проти намірів уряду радикально змінити судову систему.

Уряд Ізраїлю планує надати значний вплив на процес відбору суддів та обмежити право Верховного суду ухвалювати рішення, що суперечать волі виконавчої й законодавчої гілок влади.

Опозиція переконує, що ця реформа ослабить демократію в країні, але новообраний уряд переконує, що діє в інтересах виборців. Протести продовжуються, і люди вимагають збереження незалежності судової системи та захисту демократичних цінностей.

Нагадаємо, Сенат Франції у ніч на 12 березня підтримав спірний проєкт пенсійної реформи, який передбачає, зокрема, поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.

Ізраїльпротести

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