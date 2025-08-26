Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В Ізраїлі родини заручників на протестах вимагають від влади домовитися про кінець війни

26 серпня 2025, 11:11
В Ізраїлі родини заручників на протестах вимагають від влади домовитися про кінець війни
Фото: Itay Ron/HAARETZ
Організаторами є Форум родин заручників і зниклих
У різних містах Ізраїлю сьогодні продовжилися акції протесту. Організаторами є Форум родин заручників і зниклих.
 
Про це передає BBC.
 
Деякі учасники принесли плакати і портрети своїх близьких, які перебувають в неволі терористів Хамас, а деякі –блокують рух на дорогах. 
 
Сьогоднішня акція почалася о 6:29 – у цей час 7 жовтня 2023 Хамас вчинив напад на Ізраїль. Головний великий марш запланований у Тель-Авіві на вечір. 
 
Учасники вимагають досягнути угоди про припинення вогню з Хамас та повернути додому всіх заручників, яких утримують терористи. За попередніми даними, близько 20 з 50 заручників досі можуть бути живими. 
 
Протестувальники перекрили головні дороги по всій країні. На відео, опублікованому в Інтернеті, видно велику пожежу вздовж ділянок дороги, що з'єднує Тель-Авів з Єрусалимом. В інших місцях, на околиці Тель-Авіва, також закриті ділянки вздовж Прибережного шосе.
 
До мітингарів долучився і лідер опозиції Бенні Ганц, додає HAARETZ.
 
Демонстранти покладають надію на допомогу американського президента Дональда Трампа. 
 
"З 7 жовтня 42 заручників, яких захопили живими, були вбитими в неволі. Кожен день, який минає, поки тривають бої, ставить наших близьких у більший ризик стати жертвами і ніколи не повернутись додому", – звернулися родини заручників до Трампа. 
