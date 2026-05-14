В Ізраїлі винесли вирок військовим, які прикладали цигарку до рота статуї Діви Марії в Лівані

14 травня 2026, 15:33
фото: соцмережі
У Цахалі заявили, що дуже серйозно ставляться до інциденту, який стався в селі Дебель.
В Армії оборони Ізраїлю (Цахал) заявили, що винесли вирок двом солдатам за наругу над статуєю Діви Марії в Лівані.
 
Про це повідомляє Gość Niedzielny.
 
У Цахалі заявили, що дуже серйозно ставляться до інциденту, який стався в селі Дебель – саме там, де сфотографували іншого солдата армії Ізраїлю, який розбив кувалдою пам’ятник Ісусу. Вони також наголосили, що регулярно нагадують своїм солдатам про правила поведінки з релігійними пам’ятками перед початком військових операцій.
 
Нагадаємо, військових ізраїльської армії, які нищили пам’ятнику Ісусу Христу, засудили до 30 днів арешту.
 
За даними CNN, шістьох інших бійців, які стали свідками інциденту, викликали на "роз’яснювальні розмови" за участі командування Цахалу. Проте, як повідомлялося, вони могли "вжити й інших заходів".
 
Що стосується солдатів, які зробили світлину зі статуєю Діви Марії, – їх також заарештують. Один із них, як передає медіа, пробуде під вартою 21 день, а іншого, який фотографував інцидент, ув’язнять на 14 днів.

 

Ізраїльвійна в Україніросія окупанти

