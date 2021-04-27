СПОРТ НОВИНИАрбітр Сапір Берман стала першим трансгендерним суддею в Ізраїльській футбольній прем'єр-лізі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ізраїлі з'явився футбольний суддя-трансгендер. Це перший такий арбітр у країні, але не у світі
Мені 26 і я завжди відчувала себе жінкою. У сім'ї всі бачили чоловіка, але наодинці я була жінкою. Я розуміла, що суспільство мене не прийме, тому продовжувала ховатися. Нарешті я вирішила показати, хто я є
Фото: The Israel Football Association
Про це повідомляє Асоціація з футболу Ізраїлю, передає Громадське.
Раніше суддю звали Сагі Берман, але на пресконференції 27 квітня він повідомив, що змінює ім'я на Сапір та планує зробити трансгендерний перехід.
"Мені 26 і я завжди відчувала себе жінкою. У сім'ї всі бачили чоловіка, але наодинці я була жінкою. Я розуміла, що суспільство мене не прийме, тому продовжувала ховатися. Нарешті я вирішила показати, хто я є", - сказала Сапір Берман.
Під час конференції вона зазначила, що тільки починає трансгендерний перехід і не знає, скільки він триватиме. Водночас Берман наголосила, що зміни не вплинуть на її здатність бути суддею.
Приблизно 10 років тому ще чоловіком вступила до Асоціації суддів Ізраїлю, наразі вона є старшим суддею Ізраїльської прем'єр-ліги.
Водночас Берман не є першою суддею-трансгендером у світі. У 2018 році першим футбольним арбітром-трансгендером стала Люсі Кларк із Великої Британії.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 04 2021 18:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Україна виграла три "бронзи" на Чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби
- ВІДЕО Ла Ліга: "Реал Мадрид" тимчасово очолив таблицю після перемоги над "Кадісом"
- ВІДЕО Ліга Європи УЄФА: результати перших матчів 1/4 фіналу
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все