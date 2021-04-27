В Ізраїлі з'явився футбольний суддя-трансгендер. Це перший такий арбітр у країні, але не у світі

Мені 26 і я завжди відчувала себе жінкою. У сім'ї всі бачили чоловіка, але наодинці я була жінкою. Я розуміла, що суспільство мене не прийме, тому продовжувала ховатися. Нарешті я вирішила показати, хто я є

Арбітр Сапір Берман стала першим трансгендерним суддею в Ізраїльській футбольній прем'єр-лізі.

Про це повідомляє Асоціація з футболу Ізраїлю, передає Громадське.

Раніше суддю звали Сагі Берман, але на пресконференції 27 квітня він повідомив, що змінює ім'я на Сапір та планує зробити трансгендерний перехід.

"Мені 26 і я завжди відчувала себе жінкою. У сім'ї всі бачили чоловіка, але наодинці я була жінкою. Я розуміла, що суспільство мене не прийме, тому продовжувала ховатися. Нарешті я вирішила показати, хто я є", - сказала Сапір Берман.

Під час конференції вона зазначила, що тільки починає трансгендерний перехід і не знає, скільки він триватиме. Водночас Берман наголосила, що зміни не вплинуть на її здатність бути суддею.

Приблизно 10 років тому ще чоловіком вступила до Асоціації суддів Ізраїлю, наразі вона є старшим суддею Ізраїльської прем'єр-ліги.

Водночас Берман не є першою суддею-трансгендером у світі. У 2018 році першим футбольним арбітром-трансгендером стала Люсі Кларк із Великої Британії.