У Конгресі вимагають від США підтримати Європу в миротворчій місії в Україні

Республіканець вважає, що Америка має моральний обов’язок продовжувати надавати допомогу Україні, доки росія не погодиться на чесні та справедливі мирні переговори.

Америка повинна підтримати європейську миротворчу місію в Україні після війни та загалом підтримувати Київ, а не фліртувати з кремлем.

Про це в авторській статті для The New York Times пише член комітету Палати представників республіканець Дон Бейкон, який має чин бригадного генерала ВПС у відставці.

"Останніми тижнями занадто багато моїх колег-республіканців — у тому числі пан Трамп — поводилися з росією в оксамитових рукавичках, уникаючи називати відверто незаконною війну пана путіна і навіть звинувачували Україну в її розв’язанні", – пише він.

Бейкон наголошує, що Республіканська партія повинна протистояти експансіонізму путіна та підтримувати суверенітет України. І почати треба з визнання того, що росія історично прагнула підкорити Україну, пише республіканець.

Також Бейкон нагадує про Будапештський меморандум, який росія нахабно порушила у 2014 році, а Захід безсоромно проігнорував свої зобов’язання. На думку конгресмена, відсутність жорсткої реакції надихнула путіна вже на повномасштабну агресію 2022 року.

З огляду на це республіканець вважає, що Америка має моральний обов’язок продовжувати надавати допомогу Україні, доки росія не погодиться на чесні та справедливі мирні переговори.

"І якщо Україну попросять поступитися територією росії, Сполучені Штати повинні бути готові надати посилену безпекову допомогу та підтримати військову присутність в Україні під керівництвом Європи. Інакше ми не можемо вірити, що пан путін дотримає свого слова", – пише Бейкон.

У своїй статті республіканець намагається пояснити американцям, чому для США важливо допомагати Україні. Він бачить у цьому не лише моральний обов’язок, але й практичний інтерес.

"Нездатність протистояти хуліганам призводить лише до більших і дорожчих конфліктів. Якщо пан путін досягне успіху, це підбадьорить інші авторитарні режими — такі як Китай, Іран і Північна Корея — вдатися до подібних агресивних дій проти своїх сусідів. Це може спровокувати низку конфліктів, які загрожуватимуть американським інтересам і глобальній стабільності", – пише він, нагадуючи також про сумний досвід ігнорування Америкою передумов Другої світової війни.