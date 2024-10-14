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У кремлі заявили про евакуацію 30 тисяч людей із прикордонних областей

14 жовтня 2024, 12:05
У кремлі заявили про евакуацію 30 тисяч людей із прикордонних областей
iakursk.ru
Лише з Курської області рф було евакуйовано більше 100 тисяч осіб.

Порядка 30 тисяч людей було евакуйовано з районів, які межують з Україною. 

У Курській області евакуйовано більше 100 тисяч, повідомила  уповноважена з прав людини рф Тетяна Москалькова в інтерв'ю "Аргументы и факти".

"Сьогодні на території 65 російських регіонів налічується 960 пунктів тимчасового розміщення, в яких перебувають 30 415 осіб, зокрема 7670 дітей", - заявила вона.

Також уповноважена додала, що у Курській області, за даними МНС, евакуйовано 112 337 осіб.

"У ПВР, лікувальних та соціальних установах, дитячих таборах на території росії розміщено 12 328 жителів Курської області, у тому числі 3685 дітей. Ще понад 100 тисяч розмістилися самостійно у родичів та знайомих. І є близько 40 тисяч жителів, які відмовилися евакуюватися або вже повернулися до місць постійного проживання", - сказала Москалькова.

росія в лютому 2022 року почала повномаштабну війну в Україні під час якої мільйони людей змушені були переїжджати в інші області країни або й за кордон. 

Проте в серпні наступ ЗСУ в Курській області поширився і на сусідній регіон рф — Бєлгородську область. Українським військовим вдалося пройти вглиб російської території на 10 кілометрів. Однак у Бєлгородській області, на відміну від Курської, бої були запеклими.

 

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